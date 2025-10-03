Ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του τη «σοκαριστική» εντός έδρας ήττα απ’ τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και να ανασυνταχθεί ενόψει του κυριακάτικου (5/10, 21:30) κεκλεισμένων των θυρών αγώνα με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής (3/10) την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες, με τον Σίριλ Ντέσερς να συνεχίζει με θεραπεία κι ατομικό πρόγραμμα.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός θα χάσει κι αυτό το ματς -τρίτο στη σειρά μετά τους αγώνες με Παναιτωλικό και Γκόου Αχέντ Ιγκλς- λόγω του διαστρέμματος στην ποδοκνημική που υπέστη στην τελευταία προπόνηση πριν απ’ το ματς με τους Γιούνγκ Μπόις. Και θα επανέλθει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Στον αντίποδα, ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή (3/10) μετά το μικρό σφίξιμο στο δικέφαλο μηριαίο μυ που τον κράτησε εκτός απ’ τον αγώνα με τους Ολλανδούς και θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Από τη μεριά του ο Φακούντο Πελίστρι που συνέχισε με θεραπεία κι ατομικό πρόγραμμα, αναμένεται να «μπει» με την ομάδα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και θα είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Πέμπτης (2/10) έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, άσκηση πρέσινγκ και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.