Με ένα σημαντικό πρόβλημα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει του κυριακάτικου (14/9, 18:00, Cosmote Sport 1) αγώνα με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» για την 3η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Ματέους Τετέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός πονάει αρκετά και το ιατρικό τιμ των «πράσινων» τον κράτησε εκτός για λίγες μέρες προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα και να προλάβει το ντέρμπι της 21ης Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Το απογευματινό πρόγραμμα των «πράσινων» στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.