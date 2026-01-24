Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ντάβιντε Καλάμπρια προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο διεθνής Ιταλός δεξιός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση, δεν προπονήθηκε το Σάββατο (24/1), κι έμεινε εκτός αποστολής, ενόψει του κυριακάτικου (25/1, 19:30) πολύ σημαντικού αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με ασκήσεις τακτικής, συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εν τέλει το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Πλην του Καλάμπρια που έμεινε στο σπίτι του λόγω της ίωσης, ατομικό ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, περιλαμβάνοντας στα πλάνα του και τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Αναλυτικά την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο συγκροτούν οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.