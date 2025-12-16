Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αυριανό (17/12, 16:00) εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα τον Ιάσωνα Νεμπή.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε και τον Τόνι Βιλένα στους «εκλεκτούς» του ενόψει της αναμέτρησης με τους «αργοναύτες», από την οποία θα απουσιάσουν λόγω ίωσης οι Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν, με τον τελευταίο να έχει λείψει και από το κυριακάτικο (14/12) ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Οι Τουμπά και Τσέριν απουσίασαν από τη σημερινή μεσημεριανή προπόνηση, με την οποία οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία τους για το ματς με την Καβάλα.

Ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος, το οποίο περιλάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι, ενώ θεραπεία έκανε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την Καβάλα. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.