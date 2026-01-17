Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει του κυριακάτικου (18/1, 21:00, Cosmote Sport 1) μεγάλου αγώνα με την ΑΕΚ στην OPAP Arena, με απογευματινή προπόνηση το Σάββατο (17/1) στο «Γ. Καλαφάτης» και δίχως άλλα προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ, πλην του «λαβωμένου» Φίλιπ Τζούριτσιτς που έχει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο.

Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός αποστολής, τον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος είναι ξεκάθαρο πλέον πως δεν περιλαμβάνεται στα πλάνα του, τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος «ψάχνεται» για να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του, αλλά και τους Ντάνιελ Μαντσίνι, Τόνι Βιλένα που επίσης δεν υπολογίζονται.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επανεντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, πήρε τη φανέλα με το Νο3 και συμπεριλήφθηκε στην 23μελή αποστολή του αγώνα με την ΑΕΚ. Θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.