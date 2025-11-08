Χωρίς άλλα προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο (9/11, 21:00), μεγάλο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 10η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει πλέον στη διάθεσή του και τον Άλεξ Γερεμέγεφ ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες και προπονήθηκε σε φουλ πρόγραμμα.

Εξέλιξη αν μη τι άλλο σημαντική για τον Ισπανό τεχνικό, διότι θα έχει άλλη μία επιλογή για την κορυφή της επίθεσης, πλην του Μίλος Πάντοβιτς, απ’ την στιγμή που ο Σίριλ Ντέσερς είναι ακόμη στα «πιτς» κι ο Κάρολ Σφιντέρσκι ταλαιπωρείται από τράβηγμα στο δικέφαλο μηριαίο μυ.

Στο προπονητικό κέντρο των «πράσινων» στο Κορωπί, έδωσε το «παρών» το απόγευμα του Σαββάτου κι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος συνομίλησε για λίγη ώρα με τον Ράφα Μπενίτεθ και παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Ο Ρενάτο Σάντσες συνέχισε τη θεραπεία του λόγω της θλάσης στον δικέφαλο μηριαίο μυ, ενώ ατομικά προπονήθηκε κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός των «πράσινων» δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον κυριακάτικο (9/11), πολύ μεγάλο και κομβικό αγώνα με τον ΠΑΟΚ, κάτι που θα κάνει λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της ομάδας απ’ το ξενοδοχείο που θα καταλύσει για το «Απόστολος Νικολαΐδης».

