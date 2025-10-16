Σε άμεση διάψευση των πληροφοριών που θέλουν τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό προχώρησαν οι «πράσινοι». Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στο «τριφύλλι», την δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα έχει προπονητή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντη

«Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης», ανέφερε η διαρροή της ΠΑΕ.