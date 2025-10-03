Μία ήττα-πισωγύρισμα υπέστη την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι», αν και προηγήθηκαν της Γκόου Αχέντ Ινγκλς, εν τέλει έχασαν με 2-1 από τους Ολλανδούς από το ΟΑΚΑ.

Αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα επανέφερε τον προβληματισμό στο στρατόπεδο των «πρασίνων», οι οποίοι, πάντως, έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στον προσεχή αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο.

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν προπονήθηκε ούτε και σήμερα και η συμμετοχή του στον κυριακάτικο αγώνα με τους Περιστεριώτες είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Τόσο ο Νιγηριανός φορ όσο και ο Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Η ενημέρωση της ομάδας:

«Σε δύο γκρουπ διεξήχθη η προπόνηση της Παρασκευής στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Πέμπτης έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, άσκηση πρέσινγκ και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία κι ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Πελίστρι».