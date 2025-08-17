Την προετοιμασία του για τον πρώτο του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ ξεκίνησε την Κυριακή ο Παναθηναϊκός, με τον Ρουί Βιτόρια να μετράει ένα επιπλέον πρόβλημα για το ματς της Πέμπτης με τους Τούρκος.
Πιο συγκεκριμένα, πέραν του Φίλιπ Τζούριτσιτς που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ.
Η συμμετοχή και των δύο στο πρώτο ματς με την τουρκική ομάδα για τα play off του Europa League, θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.
Οι υπόλοιποι παίκτες των «πρασίνων» ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα, που περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μικρό χώρο, δίτερμα και άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού.
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης