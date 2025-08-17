Την προετοιμασία του για τον πρώτο του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ ξεκίνησε την Κυριακή ο Παναθηναϊκός, με τον Ρουί Βιτόρια να μετράει ένα επιπλέον πρόβλημα για το ματς της Πέμπτης με τους Τούρκος.

Πιο συγκεκριμένα, πέραν του Φίλιπ Τζούριτσιτς που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σαχτάρ.

Η συμμετοχή και των δύο στο πρώτο ματς με την τουρκική ομάδα για τα play off του Europa League, θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.