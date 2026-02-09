Ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τους Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν να ξεπερνούν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν και να τίθενται στα πλάνα του προπονητή για την αναμέτρηση-ρεβάνς απέναντι στον ΠΑΟΚ, για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (11/2, 20:30).

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο γήπεδο, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, με την ομάδα να χωρίζεται σε δύο γκρουπ και να ακολουθεί πρόγραμμα ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής στο χθεσινό παιχνίδι.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα των πράσινων, ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν πάνω σε κομμάτια τακτικής, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Οι Σίριλ Ντέσερς, Μούσα Σισοκό και Πέδρο Τσιριβέγια συνέχισαν τα προγράμματα θεραπείας τους, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Φακούντο Pελίστρι και Φιλίπ Τζούρισιτς.