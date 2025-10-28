Χωρίς άλλα προβλήματα ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (29/10, 19:30, COSMOTE SPORT 2 HD) στο Περιστέρι.

Μελετώντας τις μετρήσεις που είχε στα χέρια του, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει «ανάσες» στον Άνταμ Τσέριν και στον Φίλιπ Τζούριτσιτς, οι οποίοι ήταν αρκετά καταπονημένοι το τελευταίο διάστημα, ενώ πήρε στην αποστολή τον 18χρονο Ρουσίτ Ζέκα.

Το τελευταίο διήμερο ο Ισπανός τεχνικός είχε «ανεβάσει» στην πρώτη ομάδα τους 18χρονους Ρουσίτ Ζέκα (κεντρικός μέσος), Θωμά Μαρκεζίνη (κεντρικός μέσος) και τον 17χρονο γκολκίπερ Αλέξανδρο Καψαλιάρη (ο οποίος δεν έχει «μπει» ακόμη στα ματς της Κ19), ωστόσο, επέλεξε να πάρει για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες τον πρώτο, για να έχει μαζί με τον Αντριάνο Μπρέγκου ένα δίδυμο παικτών γεννημένων έως το 2004, προκειμένου να πληρείται ο κανονισμός του Κυπέλλου.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι και τακτική. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκος ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Καλάμπρια, οι οποίοι έμειναν εκτός, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Αντίθετα επέστρεψε μετά από καιρό στην αποστολή ο Τιν Γεντβάι, μαζί με τον 19χρονο Έλτον Φικάι, αλλά και τον νεαρό τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα της αποστολής του αγώνα με τον Ατρόμητο. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Ζέκα.

Θέλει τον Κοτσόλη για διευθυντή ποδοσφαίρου

Εν τω μεταξύ, Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού συνεχίζονται, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο να έχει καταλήξει στο όνομα του Στέφανου Κοτσόλη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, με τον παλιό άσο του «τριφυλλιού» να είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή του.

Ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, είχε δεχθεί εισήγηση απ’ τον Φράνκο Μπαλντίνι για να δημιουργηθεί ένα διευρυμένο οργανόγραμμα στην ομάδα με την παρουσία κι ενός διευθυντή ποδοσφαίρου, εκτός από τον τεχνικό διευθυντή (που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου) στα πρότυπα των ιταλικών ομάδων.

Για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε ξεχωρίσει εξαρχής τον Κοτσόλη, τεχνικό διευθυντή της Κηφισιάς εδώ και μία τετραετία, ως ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει «ισορροπία» στη λειτουργία της ΠΑΕ και στη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, το νέο τεχνικό διευθυντή και τον Μπαλντίνι.

Έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα γνωρίζει πολύ καλά το κλαμπ και τις «ιδιαιτερότητες» που έχει ο Παναθηναϊκός, θα έχει παρουσία στο «Γ. Καλαφάτης» και στη καθημερινότητα της ομάδας και θα έχει «τριβή» με τον συγκεκριμένο ρόλο.

Γι’ αυτό κι ο Κοτσόλης ήταν η πρώτη επιλογή του, έχοντας πλέον πολύ προχωρημένες συζητήσεις μαζί του, προκειμένου να αναλάβει αυτή τη θέση στην ομάδα. Ο ίδιος άλλωστε, προέρχεται κι απ’ τα «σπλάχνα» του Παναθηναϊκού (έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του απ’ την ακαδημία των «πράσινων»), έχει παίξει συνολικά 15 χρόνια στους «πράσινους» σε δυο θητείες και είναι πια προ των πυλών της επιστροφής του.

Εκτός απ’ το θέμα του Κοτσόλη, στον Παναθηναϊκό θα ασχοληθούν και με την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή απ’ την αγορά του εξωτερικού, ο οποίος θα έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο στο διευθυντικό οργανόγραμμα. Γι’ αυτή τη θέση, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, δεν είναι στους βασικούς υποψήφιους ο Ιταλός Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε, αλλά «παίζει» δυνατά ένα άλλο όνομα απ’ το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ