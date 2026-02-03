Ο Παναθηναϊκός κινείται σε διπλό μεταγραφικό ταμπλό, έχοντας ανοικτά δύο βασικά μέτωπα που αφορούν την ενίσχυση τόσο της επιθετικής γραμμής, όσο και του άξονα του. Οι «πράσινοι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπρούνο Ντουάρτε για τη θέση του σέντερ φορ και, παράλληλα, αυτή του Κέρβιν Αριάγα για τον ρόλο του αμυντικού χαφ, με στόχο να καλύψουν δύο κομβικά κενά στο ρόστερ πριν από το φινάλε του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Για την κορυφή της επίθεσης, ο Μπρούνο Ντουάρτε, ο 29χρονος Βραζιλιάνος του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, καθώς θεωρείται παίκτης που μπορεί να δώσει άμεσα γκολ, εμπειρία και σταθερότητα στην επιθετική γραμμή. Τη φετινή σεζόν μετρά 30 συμμετοχές με 12 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας το προφίλ του κλασικού φορ περιοχής, με δυνατότητα να συμμετέχει και στο «χτίσιμο» των επιθέσεων.

