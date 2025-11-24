Μετά το επιβλητικό 3-0 επί του Πανσερραϊκού, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε άμεσα στη δουλειά ενόψει της κρίσιμης εντός έδρας αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η σημερινή προπόνηση είχε αρκετά θετικά νέα για το «τριφύλλι». Οι Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιάννης Κώτσιρας και Σίριλ Ντέσερς μπήκαν ξανά σε φουλ ρυθμούς, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα.

Αντίθετα, αγωνία επικρατεί για την κατάσταση των Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες στις Σέρρες και θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι και Σάντσες, ενώ θεραπεία συνέχισαν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια και Λαφόν.