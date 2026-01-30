Ακάθεκτος συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου και κλείνει την μια μεταγραφή μετά την άλλη. Οι πράσινοι θα πάρουν όπως φαίνεται και τον Μούσα Σισοκό από την Γουότφορντ.

Το τριφύλλι έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την αγγλική ομάδα και έτσι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι δύο και όχι ένα.

Να θυμίσουμε πως και ο Ετιέν Καμαρά τα έχει βρει σε όλα με τον αθηναϊκό σύλλογο και αναμένεται να φορέσει τα πράσινα.

