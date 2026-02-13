Ο Ανδρέας Τεττέη παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα στον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ, συμπλήρωσε το όριο και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του απέναντι στην ΑΕΛ, στον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της 21ης αγωνιστικής, την ώρα που ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα εκτίσει τη δική του, απέναντι στον ΟΦΗ.

Με απουσίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα επόμενά του παιχνίδια, καθώς οι Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια θα πρέπει να απουσιάσουν από ένα εκ των επόμενων τεσσάρων αγώνων του τριφυλλιού.

