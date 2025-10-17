Στην αντικατάσταση του τραυματία Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα του για όσο διάστημα θα μείνει εκτός αγώνων ο Νιγηριανός φορ στη League Phase του Europa League, προχώρησε ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10).

Όπερ σημαίνει πως οι «πράσινοι» θα έχουν πλέον μία έξτρα επιλογή για την επίθεσή τους, εκτός απ’ τον Κάρολ Σφιντέρσκι στα προσεχή εκτός έδρας παιχνίδια τους στο Europa League με την ολλανδική Φέγενορντ (23/10, 19:45) και τη Μάλμε (6/11, 19:45).

Στον Παναθηναϊκό μελέτησαν με μεγάλη προσοχή τον νέο κανονισμό της UEFA που επιτρέπει (από φέτος) σε ομάδες που συμμετέχουν σε League Phases των ευρωπαϊκών Κυπέλλων, να αντικαθιστούν μακροχρόνια τραυματίες ή ποδοσφαιριστές με ασθένεια.

Ο Σίριλ Ντέσερς χτύπησε στην ποδοκνημική στην προπόνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός στη Βέρνη στις 26 Σεπτεμβρίου, την επομένη δηλαδή του παιχνιδιού με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9), με την επιβεβαίωση του τραυματισμού του να γίνεται λίγες ημέρες αργότερα μέσω της γνωμάτευσης.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έστειλαν όλες τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις για τον τραυματισμό του 30χρονου επιθετικού, η UEFA τις εξέτασε και ενημέρωσε το κλαμπ ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νέου κανονισμού περί δικαιώματος μιας αλλαγής στη λίστα, εφόσον πρόκειται για τραυματισμό τουλάχιστον 60 ημερών απουσίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ντέσερς θα μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Παναθηναϊκού έως το τέλος Νοεμβρίου, όταν δηλαδή θα συμπληρωθούν τουλάχιστον 60 μέρες απ’ την ημέρα της γνωμάτευσης του τραυματισμού του, με τον Πάντοβιτς να παίρνει τη θέση του όλο αυτό το διάστημα.

Κι όπως όλα δείχνουν θα μείνει εντός λίστας πριν την «επιστροφή» του Ντέσερς (οριακά) και για τον εντός έδρας αγώνα με την Στουρμ Γκρατς στις 27 Νοεμβρίου (22:00) στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά ο κανονισμός της UEFA σχετικά με την «αντικατάσταση παικτών λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού ή ασθένειας» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League), αναφέρει τα εξής:

«Μακροχρόνιος τραυματισμός ή ασθένεια ποδοσφαιριστή (εκτός τερματοφύλακα). Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, μέχρι και την 6η αγωνιστική, η ομάδα που πλήττεται από μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια ενός ποδοσφαιριστή (εκτός τερματοφύλακα) έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει προσωρινά έναν (1) ποδοσφαιριστή και να δηλώσει έναν νέο παίκτη στη Λίστα Α (List A).

Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει την επίσημη εγγραφή του αντικαταστάτη στη Λίστα Α, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος παίκτης είχε ήδη εγγραφεί στον σύλλογο σύμφωνα με τα άρθρα 30.01 έως 30.06 πριν από την καταληκτική ημερομηνία για τη Λίστα Α (δηλαδή 2 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 24:00 CET).

-Ένας τραυματισμός ή μια ασθένεια θεωρείται μακροχρόνια εάν διαρκεί τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα που σημειώθηκε.

-Αν ο παίκτης αναρρώσει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου των 60 ημερών, παραμένει ωστόσο μη επιλέξιμος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA (Champions League, Europa League ή Conference League) μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος αυτή.

-Αν ο παίκτης που αντικαθίσταται είχε δηλωθεί ως «club-trained» (προερχόμενος από την ακαδημία του συλλόγου) ή «association-trained» (εκπαιδευμένος από ομάδα της ίδιας ομοσπονδίας), η ομάδα υποχρεούται να τηρήσει εκ νέου τις σχετικές ποσοστώσεις με τον αντικαταστάτη. Η ομάδα πρέπει να προσκομίσει στην UEFA τα απαραίτητα ιατρικά αποδεικτικά σε μία από τις επίσημες γλώσσες της UEFA.

-Πριν εγκρίνει την αντικατάσταση, η UEFA μπορεί να ζητήσει πρόσθετη ιατρική εξέταση του τραυματία παίκτη από ανεξάρτητο γιατρό που ορίζει η UEFA, με έξοδα του συλλόγου.

-Μόλις ο τραυματίας ή ασθενής παίκτης είναι εκ νέου σε θέση να αγωνιστεί, ξαναγίνεται επιλέξιμος και μπορεί να επιστρέψει στη θέση του αντικαταστάτη, ο οποίος αφαιρείται από τη Λίστα Α.

-Η επιστροφή του αρχικού παίκτη πρέπει να δηλωθεί στη διοίκηση της UEFA τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το επόμενο ματς στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί».

Χ.Α

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ