Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που ο Ρουί Βιτόρια υπολογίζει για τα παιχνίδια της league Phase του Europa League.

Με απόφαση του Πορτογάλου τεχνικού των «πρασίνων» στην τελική 24άδα δε συμπεριλήφθηκαν, ο νεοαποκτηθείς Σέρβος επιθετικός, Μίλος Πάντοβιτς, ο Τιν Γεντβάι, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ο Ντάνιελ Μαντσίνι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» αποτελείται από τους: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.