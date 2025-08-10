Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς κόντρα στη Σαχτάρ την προσεχή Πέμπτη (14/8, 21:00) που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία.

Έμφαση στην τακτική και στα τελειώματα έδωσε στην προπόνηση της Κυριακής (10/8) ο προπονητής των πράσινων Ρουί Βιτόρια, ο οποίος είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να επιστρέφει στις προπονήσεις και να βγάζει μέρος του προγράμματος.

Ο κάπτεν του τριφυλλιού είχε τραυματιστεί μετά τον επαναληπτικό με τη Ρέιντζερς, η πρώτη διάγνωση έκανε λόγω για θλάση στον προσαγωγό και απουσία 15 ημερών, αλλά φαίνεται ότι ξεπερνά αρκετά πιο γρήγορα τον τραυματισμό του και κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει το παρών στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σαχτάρ.

Αντίθετα, ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Κυριακή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας».