Ο Φακούντο Πελίστρι, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την υποτροπή που υπέστη στη γάμπα με τη θλάση β’ βαθμού στις υποχρεώσεις του με την εθνική Ουρουγουάης, έκανε άλλο ένα βήμα προς την επιστροφή του στην προπόνηση της Τρίτης (14/10), καθώς βγήκε κανονικά στο γήπεδο για τρέξιμο κι ένα σετ ξεχωριστών ασκήσεων.

Πλέον αυτό που χρειάζεται είναι να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό από πλευράς τρεξιμάτων κι εντάσεων και γι’ αυτό δεν θα παίξει ούτε στο κυριακάτικο (19/10, 19:30) παιχνίδι με τον Άρη στο «Βικελίδης» στην επανεκκίνηση της Super League, μετά το «διάλειμμα» για τις εθνικές ομάδες.

Ο στόχος είναι να «μπει» μέσα στις επόμενες ημέρες με την ομάδα κι από εκεί και πέρα θα «τρέξει» για να είναι διαθέσιμος στον αγώνα της 26ης Οκτωβρίου, με τον Αστέρα στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, το απόγευμα της Τρίτης (14/10), ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε στο Κορωπί και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, όπως και ο Φικάι. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε εκτός απ’ τον Πελίστρι κι ο Ρενάτο Σάντσες (ελάχιστες οι πιθανότητες για να προλάβει το ματς με τον Άρη), ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος. Με άδεια απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν και Μπρέγκου.