Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ενεργά στην αγορά για την απόκτηση αριστερού μπακ που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο, αφού ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς δεν υπολογίζεται από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Η περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι φαίνεται να έχει προκριθεί από τη διοίκηση των «πρασίνων», ωστόσο γερμανικά και γαλλικά δημοσιεύματα εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό με τον Ουλίσες Γκαρσία, τον αριστερό οπισθοφύλακα της Μαρσέιγ.

Ο 30χρονος πλάγιος αμυντικός με ύψος 1,82μ., γεννημένος τον Ιανουάριο του 1996 στην Πορτογαλία αλλά με καταγωγή από την Ελβετία, κοστολογείται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt. Φέτος έχει πραγματοποιήσει μόλις 6 συμμετοχές με τη Μαρσέιγ (εκ των οποίων, δύο στο UEFA Champions League) και δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή Ντε Τσέρμπι.

