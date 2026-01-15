Βρετανικά Μέσα ενημέρωσης, εμπλέκουν την περίπτωση του αρχηγού της Ρέιντζερς Τζέιμς Ταβερνιέρ με τον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας ότι ο προπονητής του “τριφυλλιού”, Ράφα Μπενίτεθ, έχει εισηγηθεί την απόκτησή του.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά μεταγραφική ενίσχυση στο δεξιό άκρο της άμυνάς του, εκεί που ο Ντάβιντε Καλάμπρια, δείχνει να είναι υπερβολικά «μόνος» για τον Παναθηναϊκό, με τον αρχηγό των Σκοτσέζων να αποτελεί τον νεότερο υποψήφιο, σύμφωνα με την «Daily Mail».

O 34χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος και αποτελεί μια επιλογή από το «πάνω ράφι» για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να καλύψει την «τρύπα» στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

