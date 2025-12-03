Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της σταδιοδρομίας του υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό ο Τάκης Μπινιάρης, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ. Πρόκειται για τον 16χρονο μέσο που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην εφετινή σεζόν και είναι από τους παίκτες που ηγούνται της Κ17 του συλλόγου, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μπινιάρης είναι γεννημένος στις 25 Ιουλίου του 2009, αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου στο «6» και το «8», υπέγραψε για τα επόμενα τρία χρόνια (έως το καλοκαίρι του 2028) και γίνεται ακόμα ένας παίκτης της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας που κάνει το επόμενο βήμα.

Γέννημα-θρέμμα Βριλησσίων, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Παιανία και το Κορωπί και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που συνέταξε το πρώτο του δελτίο. Ξεχωρίζει τόσο για τη σωματοδομή του, αλλά κυρίως για την ψυχραιμία του στο χώρο του κέντρου. Εφέτος είναι η πρώτη χρονιά στην οποία αποτελεί βασικότατο στέλεχος σε ανταγωνιστικό τμήμα της ΠΑΕ και αναδεικνύεται σε προσωπικότητα του γκρουπ.

Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει δώσει συμβόλαια στους επίσης γεννηθέντες το 2009 Λάβδα, Νεμπή, Γείτονα, Σέμο, Τσίγκα, Πετούση, Φώτη, Παπαχαραλάμπους, Δελήμπεη και Κουμουκέλη. Σχεδόν, δηλαδή, μία ενδεκάδα επαγγελματίες, οι περισσότεροι από οποιονδήποτε σύλλογο της Super League.