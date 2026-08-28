Ο Παναθηναϊκός μετά από έναν έντονο αγώνα που κρίθηκε στην παράταση, προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, αφήνοντας εκτός Ευρώπης τη Χράντετς Κράλοβε.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» στη Super League ξεκινούν τη Δευτέρα (31/8, 19:30, Novasports 2) με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία κι έτσι λίγες ώρες μετά το ματς της Τσεχίας και το ταξίδι που μεσολάβησε οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο γήπεδο.

Στην προπόνηση της Παρασκευής στο Κοωπί, όσοι αγωνίστηκαν στην Τσεχία έκαναν αποθεραπεία και οι υπόλοιποι δούλεψαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με τελειώματα.