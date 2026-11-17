Επιπλέον άδεια στους Κοντούρη και Κάτρη έδωσε ο Παναθηναϊκός λόγω των αγώνων τους με την Εθνική Ελλάδος Κ21 (νίκησαν την Ισλανδία στα πέναλτι και πήραν την πρόκριση για τα τελικά του αντίστοιχου Euro).

Ο σύλλογος του τριφυλλιού συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να διαφοροποιεί τη σημερινή προπόνηση από τα καθιερωμένα.

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