Σε ρυθμούς Λιβαδειάς τρέχει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» διέθεσαν τα 800 εισιτήρια που είχαν αρχικά εξασφαλίσει για το ματς με τον Λεβαδειακό (31/8, 19:30, Novasports 2) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League, με αποτέλεσμα να ζητήσουν περισσότερα.

Έτσι, έγινε sold-out στη Θύρα 4 του γηπέδου «Λάμπρος Κατσώνης» και άνοιξε η Θύρα 5 για τους φιλοξενούμενους, αφού παραχωρήθηκαν ακόμα 600 εισιτήρια στα «τριφύλλι».

Τα εισιτήρια κοστίζουν 40 ευρώ.