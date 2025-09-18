Επίσημη μορφή πήρε την Πέμπτη η επιστροφή του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα ως υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας και θα καθοδηγήσει τον σύλλογο αρχικά στο ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Μάλιστα θα καθίσει στον πάγκο των «πράσινων» πιθανότατα ως και την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όταν και αναμένεται να αναλάβει ο νέος προπονητής.

Αυτή είναι η τρίτη θητεία του Έλληνα τεχνικού στο «τριφύλλι». Η πρώτη ήταν από το 2021 έως το 2023, όταν ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η δεύτερη τον Μάιο του 2024, όταν κλήθηκε να οδηγήσει την ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Άρη, μετά την πρόωρη απομάκρυνση του Φατίχ Τερίμ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμιση μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».