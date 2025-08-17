Επισημοποιήθηκε η αναβολή του εναρκτήριου αγώνα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον ΟΦΗ.

Ως γνωστόν οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα αναβολής του ματς με τους Κρητικούς, που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή (24/8) για την 1η αγωνιστική της φετινής Stoiximan Super League, προκειμένου να αφοσιωθούν στις δύο αναμετρήσεις τους με την Σαμσουνσπόρ.

Το αίτημα λοιπόν που κατέθεσαν οι «πράσινοι» στη διοργανώτρια Αρχή έγινε δεκτό και πλέον αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται πως από φέτος οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν το περιθώριο να ζητήσουν μια αναβολή σε παιχνίδι τους από τα προκριματικά ως και το φινάλε της League Phase.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».