Στη Δανία επιστρέφει προσωρινά ο Γιάκομπ Νίστρουπ, προκειμένου να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακόμισής του στην Ελλάδα, πριν αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του στον Παναθηναϊκό.

Ο Δανός τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για ένα πρώτο στάδιο επαφών, αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα και να επιστρέψει στην Κοπεγχάγη, ώστε να διευθετήσει ζητήματα που αφορούν τη μετακόμιση και την εγκατάστασή του στη χώρα μας μαζί με την οικογένειά του.

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