Την Τρίτη (13/1) επιστρέφει στην Αθήνα ο Αλμπάν Λαφόν. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο 26χρονος γκολκίπερ έχει πάρει άδεια μίας μέρας και θα «μπει» στις προπονήσεις την Τρίτη (13/1).

Ο διεθνής τερματοφύλακας δύσκολα θα συμπεριληφθεί από τον Ράφα Μπενίετθ στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον προημιτελικό του Κυπέλλου της Τετάρτης (14/1, 20:30, COSMOTE SPORT 1 HD) με τον Άρη.

Η επάνοδός του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο μεγάλο ματς της Κυριακής (18/1, 20:30) με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» για την 17η αγωνιστική της Super League.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ματς Κυπέλλου με τον Άρη ξεκίνησε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία ακολούθησε ο Σίριλ Ντέσερς, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Πάλμερ Μπράουν.