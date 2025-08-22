Το σίριαλ με την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες από τον Παναθηναϊκό έλαβε τέλος με ανατροπή δεδομένων, αφού ο διεθνής Πορτογάλος, αποφάσισε να γίνει κάτοικος Αθηνών, και όχι της Τραπεζούντας.

Στο πρόσωπο του Πορτογάλου, οι «πράσινοι» βρήκαν τον αντικαταστάτη του Νεμάνια Μαξίμοβιτς και όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρώσουν άμεσα την απόκτησή του, ανατρέποντας τα χθεσινά, (21/8), ρεπορτάζ, που ανέφεραν ότι ο παίκτης οδεύει προς Τραμπζονσπόρ.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Αθήνα, να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Προφανώς, καθοριστικό ρόλο για την απόκτηση του 28χρονου χαφ παίζει η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των πράσινων. Ο Ρενάτο Σάντσες έκανε τις σπουδαίες χρονιές του στην Μπενφίκα, όταν στον πάγκο της καθόταν ο νυν προπονητής των πράσινων. Αμέσως μετά τις εξαιρετικές του χρονιές στην Μπενφίκα, ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν.

Είναι 32 φορές διεθνής με την εθνική Πορτογαλίας, με την οποία κατέκτησε το Euro 2016, όντας βασικό στέλεχος, ενώ με τους Ίβηρες έχει πανηγυρίσει και το Nations League του 2019.

Την περσινή σεζόν έγραψε συνολικά 17 συμμετοχές (τέσσερις ως βασικός), πετυχαίνοντας ένα γκολ σε πάνω από 400 λεπτά.

Μετά το ξεπέταγμά του με την Μπενφίκα, τα καλύτερά του χρόνια τα πέρασε στην τριετία που έπαιξε στη Λιλ (2019/2023), και έφεραν και τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Στη Λιλ πραγματοποίησε 67 συμμετοχές (οι 50 ως βασικός), και είχε συνολικά 6 γκολ και 9 ασίστ. Έπαιξε, μάλιστα, καθοριστικό ρόλο στο να κατακτήσει η Λιλ το Πρωτάθλημα του 2020/21.