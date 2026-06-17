Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ετιέν Καμαρά! Οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου και ο υψηλόσωμος άσος, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας, αναμένεται την Πέμπτη (18/6) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

Ο ύψους 1,90μ. Καμαρά έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του στις Τορσί και Ανζέ, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη Χάντερσφιλντ, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2021, σε αγώνα Κυπέλλου.

Το 2023 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ουντινέζε, από την οποία τον απέκτησε η Σαρλερουά τον Φεβρουάριο του 2024. Με τη βελγική ομάδα έχει καταγράψει 85 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 μέτρησε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και τρεις ασίστ.