Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει στείλει από το βράδυ της Τρίτης επιστολές στις ομοσπονδίες της Ουρουγουάης και της Πολωνίας, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι.

Όσον αφορά τον Πελίστρι, οι «πράσινοι» έχουν στείλει όλο τον ιατρικό φάκελο και τα προγράμματα αποθεραπείας που έκανε ο 24χρονος μέσος τους τελευταίους 2,5 μήνες, τους εξήγησαν ότι αγωνίστηκε για λίγα λεπτά στο τελευταίο ματς με τον ΠΑΟΚ για λόγους ανάγκης και τους τόνισαν ότι πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική διαχείρισή του. Κι αυτό διότι στο «παράθυρο» του Σεπτέμβρη οι Ουρουγουανοί χρησιμοποίησαν τον παίκτη, ενώ ήταν τραυματίας, στο ματς με το Περού, με αποτέλεσμα να υποστεί υποτροπή και θλάση στη γάμπα που τον κράτησε εκτός για 2,5 μήνες.

Οι Ουρουγουανοί απάντησαν ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτά που έλαβαν από τον Παναθηναϊκό και πως θα είναι σε επικοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης έχει να δώσει τις προσεχείς ημέρες φιλικά με την αντίστοιχη του Μεξικού (15/11) και των ΗΠΑ (18/11).

Σε ό,τι αφορά στον Σφιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός ανέφερε στην επιστολή του προς την πολωνική ομοσπονδία ότι ο 28χρονος επιθετικός, λόγω διάτασης στο δικέφαλο, δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Οι Πολωνοί απάντησαν ότι ο παίκτης θα κάνει κάποιες εξετάσεις, θα τον δει και το ιατρικό επιτελείο τους και μετά θα αποφασιστεί αν θα «κοπεί» ή όχι από τα προσεχή ματς της Πολωνίας με Ολλανδία (14/11 στη Βαρσοβία) και Μάλτα (17/11 στο Τα’Κάλι) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.