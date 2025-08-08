Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στην περίπτωση του μέχρι πριν λίγους μήνες αρχηγού της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, για τη θέση του βασικού δεξιού μπακ έχοντας προχωρημένες συζητήσεις με τον διεθνή Ιταλό άσο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος απ’ τους «ροσονέρι».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, είναι στην «αγορά» και για μία δεύτερη επιλογή δεξιού μπακ τσεκάροντας διάφορες περιπτώσεις παικτών που έχουν ήδη ξεχωρίσει απ’ το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας. Ένας εξ αυτών είναι ο Σκωτσέζος Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς, ωστόσο, υπάρχει κι άλλος ένας δεξιός μπακ απ’ την ιταλική αγορά που παρακολουθείται απ’ τους «πράσινους».

Ο λόγος για τον Σαμουέλε Μπιριντέλι (σ.σ.: είναι γιος του παλιού μεγάλου άσου της Γιουβέντους και της Εθνικής Ιταλίας), ο οποίος αγωνίζεται στη Μόντσα.

Ο 26χρονος δεξιός ακραίος αμυντικός έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα έως το επόμενο καλοκαίρι και η Μόντσα δεν είναι αρνητική στην προοπτική παραχώρησής του. Την περσινή σεζόν μέτρησε 23 συμμετοχές με 3 γκολ.