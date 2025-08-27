Ο Παναθηναϊκός συζητάει εδώ και μέρες με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, χωρίς εντούτοις, να υπάρχει για την ώρα οριστική συμφωνία. Κάτι που, ωστόσο, δεν αποκλείεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες και γι’ αυτό οι «πράσινοι» έχουν ήδη αρχίσει να «ζυγίζουν» εδώ και μέρες τις επιλογές τους στην αγορά για να έχουν έτοιμη λύση στην επίθεση εφόσον πωληθεί ο αρχηγός τους.

Ο Νιγηριανός Σιρίλ Ντέσερς των Ρέιντζερς είναι ένας φορ που «παίζει» δυνατά για τους «πράσινους», ενώ τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν απ’ την Τρίτη (26/8) πως στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι κι ο διεθνής Ιρανός, Μεχντί Ταρέμι της Ίντερ.

Στα… ραντάρ είναι κι ο διεθνής Δανός επιθετικός, Κάσπερ Ντόλμπεργκ της Άντερλεχτ.

Ο 27χρονος φορ, που σημείωσε το γκολ στο ισόπαλο 1-1 της βελγικής ομάδας με την ΑΕΚ στο προ πέντε ημερών ματς των play off του Conference League, είναι στους παίκτες που ενδιαφέρουν πολύ τον Παναθηναϊκό, παρά το σχετικά υψηλό κόστος μίας πιθανής μεταγραφής και είναι στα ονόματα που θα απασχολήσουν τους «πράσινους» τα επόμενα 24ωρα, εφόσον εντέλει πωληθεί ο Φώτης Ιωαννίδης.