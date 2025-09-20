Εκτός απ’ τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος παραμένει στις πρώτες επιλογές της λίστας του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή, αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομοσπονδία της Ουκρανίας και θα πρέπει να επιλύσει το όλο ζήτημα για να φορέσει την «πράσινη» φόρμα, στο «τριφύλλι» έχουν ξεχωρίσει εδώ και μέρες και την περίπτωση του Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Ο 48χρονος Ολλανδός τεχνικός, έχει μείνει ελεύθερος απ’ το καλοκαίρι του 2024, μετά το απόλυτα επιτυχημένο πέρασμά του απ’ την Αντβέρπ και είναι στις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, εφόσον δεν καταστεί εφικτό να βρεθεί φόρμουλα συνεργασίας με τον Ρεμπρόφ, ο οποίος αναμένεται σύντομα να κάνει ραντεβού με την ομοσπονδία της Ουκρανίας για το μέλλον του.

Παλιά μεγάλη δόξα της Αϊντχόφεν, της Μπαρτσελόνα, της Μπάγερν Μονάχου και της Μίλαν, ο Φαν Μπόμελ ξεκίνησε ως βοηθός στην Κ17 της Ολλανδίας (2014). Στη συνέχεια είχε τον ίδιο ρόλο στην πρώτη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας(2015), ενώ ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή στην Κ19 της Αϊντχόφεν το 2017.

Ακολούθως πήγε ως βοηθός στην εθνική Αυστραλίας τον Ιανουάριο του 2018, έμεινε εκεί μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους, για να αναλάβει πρώτος προπονητής την Αϊντχόφεν, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, μετρώντας 75 παιχνίδια.

Το καλοκαίρι του 2021 πήγε στην Βόλσφμπουργκ, από την οποία έφυγε έπειτα από μόλις 13 παιχνίδια, ενώ στην συνέχεια ανέλαβε την βελγική Αντβέρπ, με την οποία μέτρησε 107 αγώνες, το νταμπλ της σεζόν 2022/23, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2023/24.