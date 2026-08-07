Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό τους με τον Παναθηναϊκό υπέγραψαν έξι παίκτες από την ομάδα κάτω των 17 ετών. Οι διοικούντες το «τριφύλλι» επέλεξαν να επιβραβεύσουν τους Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και Δημήτρη Ξυδιά, επιβεβαιώνοντας σχετικό αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (3/8).

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου σε έξι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας μας. Συγκεκριμένα, τριετές συμβόλαιο υπέγραψαν οι Σπύρος Αθανασάκης, Θάνος Δημητρακόπουλος, Θάνος Δούκας, Γιώργος Κασίμος, Δημήτρης Κόκκινος και ο Δημήτρης Ξυδιάς.

Αναλυτικά:

– Ο Σπύρος Αθανασάκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19/02/10 και αγωνίζεται ως αμυντικός. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 3 ετών στους Τράχωνες Αλίμου. Το 2019 πήγε στον Πανιώνιο, στη συνέχεια στην Καλλιθέα, ενώ το 2024 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Τριφυλλιού. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην Κ17 του Τριφυλλιού. Αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου ανέφερε: «Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή της ποδοσφαιρικής μου πορείας μέχρι σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να ανήκω σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση, τους προπονητές και όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν, όπως φυσικά και την οικογένειά μου, γιατί βρίσκεται δίπλα μου σε όλη αυτή την πορεία».

– Ο Θάνος Δημητρακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/07/11 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στον Ολυμπιακό Γλυκών Νερών. Το 2018 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, πριν ενταχθεί το 2019 στο Τριφύλλι. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα Κ16. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην Κ17 του Τριφυλλιού. Αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την πραγματοποίηση ενός μεγάλου στόχου για μένα. Το να γίνομαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι κάτι που με γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά και αίσθημα ευθύνης. Ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και φυσικά τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου δίνει».

– Ο Θάνος Δούκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 09/10/10 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 3 ετών στη Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου. Το 2020 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο Χαλανδρίου, στη συνέχεια έπαιξε στις ακαδημίες της Γιουβέντους στην Παλλήνη, πριν ενταχθεί το 2024 στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην Κ17 του Τριφυλλιού. Αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου ανέφερε: «Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα και μια πρώτη δικαίωση των κόπων μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου δίνει και την οικογένειά μου για τη στήριξη».

– Ο Γιώργος Κασίμος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21/07/11 και αγωνίζεται ως μέσος. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στον Αριστέα Άργους. Το 2020 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, πριν ενταχθεί το 2025 στο Τριφύλλι. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα Κ16. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην Κ17 του Τριφυλλιού. Αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου ανέφερε: «Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που ο σύλλογος μου δίνει αυτή την ευκαιρία και θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που βρίσκεται πάντα δίπλα μου».

– Ο Δημήτρης Κόκκινος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22/01/10 και αγωνίζεται ως μέσος. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στον Απόλλωνα Αναβύσου, πριν ενταχθεί στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2020. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα Κ16. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην Κ17 του Τριφυλλιού. Αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για μένα, καθώς πραγματοποιείται ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή και φυσικά την οικογένειά μου».

– Ο Δημήτρης Ξυδιάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26/01/10 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 7 ετών στην ακαδημία του Γιάννη Παθιακάκη, πριν ενταχθεί στην Ακαδημία του Τριφυλλιού το 2017. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα Κ16. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην Κ17 του Τριφυλλιού. Αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου ανέφερε: «Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι η αρχή ενός νέου και πολύ σημαντικού κεφαλαίου για εμένα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου που βρίσκεται πάντα δίπλα μου, αλλά και στον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου δίνει».

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».