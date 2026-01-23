Ακάθεκτος συνεχίζει τη μεταγραφική του αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο το έμψυχο δυναμικό του την περίοδο του Ιανουαρίου.

Οι «πράσινοι» έχουν εντάξει ήδη στο δυναμικό τους Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες και Αντίνο, ενώ επανέφεραν στις τάξεις τους και τον Κάτρη, ο οποίος αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Λεβαδειακό.

Η επομένη κίνηση του «τριφυλλιού» αφορά στον Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε, ο οποίος είναι ο «εκλεκτός» των ανθρώπων της ομάδας για τη θέση του αριστερού μπακ.

Οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στην περίπτωση του 22χρονου διεθνούς Νοτιοαφρικανού μπακ, ο οποίος συμμετείχε στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και μάλιστα έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις τους με τη νορβηγική ομάδα, η οποία έχει συμβόλαιο με τον ταλαντούχο μπακ έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το όλο θέμα μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Παναθηναϊκό να «τρέχει» για να φτάσει σε μία συμφωνία με τη Μόλντε μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο (24-25/1), για ένα ποσό που θα φτάσει λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ.