Με αρκετά προβλήματα και γεμάτο απουσιολόγιο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το μεσοβδόμαδο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο των playoffs. Όσοι αγωνίστηκαν για περισσότερο από 45 λεπτά στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε κομμάτια ανάπτυξης παιχνιδιού, τελειωμάτων και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

