Ο Παναθηναϊκός διάγει ημέρες αγωνιστικής άνθησης… Hμέρες που θυμίζουν την ομάδα που θέλει να γίνει και προϊδεάζουν για το αγωνιστικό της ταβάνι. Με την αυτοπεποίθηση να επιστρέφει, τις νίκες να διαδέχονται η μία την άλλη και την εικόνα να βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, αυτός ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση τους στόχους του.

Απόψε, (22:00, Magenta Sport 4) το «τριφύλλι» υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League κι έχει μπροστά του ακόμη μία ευκαιρία για να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε ανοδική τροχιά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr