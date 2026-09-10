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Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση της Stoiximan Super League, υποδεχόμενος την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ (21:15), στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ, καθώς προέρχονται από το εμφατικό 3-1 επί του ΠΑΟΚ και μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να αξιοποιήσει την καλή αγωνιστική της κατάσταση και να κάνει το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα.

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