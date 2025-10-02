Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 3) στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με… κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβό του (4-1) επί της Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη το «τριφύλλι» φιλοδοξεί σήμερα να διπλασιάσει τις νίκες του στη διοργάνωση, προκειμένου να βάλει «θεμέλια» πρόκρισης για τα νοκ-άουτ.

Χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς που έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του στην ποδοκνημική που υπέστη στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις και μοναδική «αιχμή του δόρατος» τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβάλει το δικό του τέμπο, απέναντι σε μία ομάδα που μπορεί να μην κουβαλάει ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά δεν παύει να είναι εκπρόσωπος της ολλανδικής σχολής με ότι αυτό συνεπάγεται για το βαθμό της επικινδυνότητάς της.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της Eredivisie, ενώ ο προπονητής της Μέλβιν Μπόελ, δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σόρεν Τένγκστεντ και Πιμ Σάαθοφ, που έμειναν εκτός αποστολής.

Περίπου 20.000 φίλαθλοι του τριφυλλιού αψήφησαν τις κακές καιρικές συνθήκες και πήγαν στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Παναθηναϊκός- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Μέλβιν Μπόελ): Ντε Μπούσερ, Ντέιτζλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνθορστ, Γκούντμιτζιν, Μπρέουμ, Σούρεϊ, Σμιτ

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ

Βοηθοί: Ρόλαντ Ρίντελ, Σαντίνο Σρέινερ

4ος: Βάλτερ Άλτμαν

VAR: Μάνουελ Σούτενγκρούμπερ

AVAR: Αλεξάντερ Χάρκαμ