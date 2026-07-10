Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους εν όψει της φιλικής αναμέτρησης με την Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο (11/07, 21:00). Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα, ενώ, μετά το τέλος της προπόνησης, ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το φιλικό με την ελβετική ομάδα.

Σε αυτή ο Δανός τεχνικός του «τριφυλλιού» συμπεριέλαβε 25 παίκτες που είναι οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για το φιλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς, μολονότι το ημερολόγιο δείχνει αρχές Ιουλίου, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί σχεδόν 10.000 εισιτήρια για ένα ματς προετοιμασίας. Για την ακρίβεια μέχρι σήμερα το πρωί ο ακριβής αριθμός ήταν 9.670, ενώ όλα τα «κόρνερ» είναι γεμάτα, όπως φυσικά και οι 9-10, οι θύρες 6&7 σε ποσοστό 90%.

Επιπλέον, έντονη κινητικότητα υπάρχει και στα εισιτήρια διαρκείας για το ΟΑΚΑ. Στις θύρες 17Α και 17Β που πριν από τρεις ημέρες ανακοινώθηκε πως θα δοθούν πιο φθηνά διαρκείας (280 ευρώ), κατόπιν απόφασης του Γιάννη Αλαφούζου, έχουν ήδη διατεθεί 1000 «κομμάτια» από τις 2.500 που είναι η χωρητικότητα.