Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στο «Γ. Καλαφάτης» η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα της 6ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική, ακολούθησε παιχνίδι σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες (ολοκλήρωσε τις θεραπείες), ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 21 παίκτες: οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Πάντοβιτς.

Εκτός έμειναν οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος και οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.