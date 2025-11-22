Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο Κυριακή (23/11) τον Πανσερραϊκό, σε μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση στην οποία θέλει να διατηρήσει τη φόρα του μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή.

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν σήμερα την προετοιμασία τους στο “Γεώργιος Καλαφάτης” και αμέσως μετά ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι των Σερρών.

Μια μεγάλη έκπληξη περιελάμβανε η αποστολή και αυτή δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή του Τόνι Βιλένα. Ο Ολλανδός άσος, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τους προηγούμενους προπονητές του Παναθηναϊκού, έπειτα από απόφαση του πρώην τεχνικού διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου, βρίσκεται κανονικά στις προπονήσεις από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή. Έτσι κι αλλιώς οι λύσεις των πράσινων στη μεσαία γραμμή είναι περιορισμένες και ο Ολλανδός χαφ μπορεί να προσφέρει μια ακόμη στον Μπενίτεθ.

Τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε αποστολή του Παναθηναϊκού ο Βιλένα ήταν στις 18 Αυγούστου του 2024, όταν και είχε παίξει για 60 λεπτά κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Από κει και πέρα εκτός έμειναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, που έβγαλαν μέρος του προγράμματος, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι, που και αυτοί είναι εκτός. Νέο πρόβλημα ο Ντραγκόφσκι, που χάνει την αναμέτρηση λόγω ίωσης, ενώ τιμωρημένος είναι ο Τζούριτσιτς.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

“Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Ντραγκόφσκι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς”.