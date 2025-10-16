Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ για αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ έχει πάρει «πάνω του» το θέμα του προπονητή, προχωρώντας σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του (με τη… βοήθεια σε επίπεδο επαφών κι απ’ τον σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι) και η πρόταση που έχει καταθέσει στον Μπενίτεθ, ξεπερνάει κάθε… προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η πρόταση του Αλαφούζου προς τον Ισπανό, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση ή λίγο πάνω από 6 εκατ. ευρώ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Παράλληλα στην πρόταση περιλαμβάνεται κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος (2027/28), ενώ το όλο ποσό θα ανέβει ακόμη περισσότερο -αν κάνει αποδεκτή την πρόταση ο Μπενίτεθ- και με το επιτελείο του το οποίο θα απαρτίζεται από 5 ή 6 άτομα.

Οι συζητήσεις του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ είναι σε πολύ καλό σημείο, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 65χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία για να δώσει την οριστική απάντηση του, αν και οι ενδείξεις (γα την ώρα) συγκλίνουν προς θετική κατάληξη των συζητήσεων.

Χρ.Ανδρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ