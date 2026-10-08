Στις 29 Οκτωβρίου θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με βασικό θέμα τη μεταφορά της εταιρικής έδρας από τον Δήμο Βριλησσίων στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα με το νέο γήπεδο, η ΠΑΕ προγραμματίζει να μετακομίσει τα γραφεία της σε νέο κτιριακό συγκρότημα στον Βοτανικό, κοντά στο υπό κατασκευή νέο «σπίτι» των πράσινων. Η μεταφορά των γραφείων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Η αλλαγή έδρας χρειάζεται την έγκριση των μετόχων και συνεπάγεται τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr