Μέσα στις 17 ομάδες που διατηρούν το αήττητο σε Ελλάδα και Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν.

Μετά το σαββατοκύριακο που μας πέρασε αρκετές ομάδες χάλασαν το ρεκόρ τους, με αυτές που έχουν παραμείνει στο «φάσμα του αήττητου» να είναι πλέον 17. Αυτοί οι 17 σύλλογοι προέρχονται απ’ τα κορυφαία 15 πρωταθλήματα της Ευρώπης, με το «απόλυτο» να διαιρείται μόνο από την Μπαρτσελόνα (8/8).

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