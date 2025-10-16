Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά την διάψευση που αφορούσε στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ, διέψευσε και τα σενάρια που θέλουν τον Γιάννη Παπαδημητρίου να αποχωρεί από τους «πράσινους».

Το «τριφύλλι» με τοποθέτηση που βγήκε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι δεν έχουν βάση τα δημοσιεύματα που θέτουν ζήτημα αντικατάστασης του τεχνικού διευθυντή της «πράσινης» ΠΑΕ.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση», αναφέρει η θέση του Παναθηναϊκού.