Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν με ευχάριστα νέα.

Ίνγκασον και Κυριακόπουλος ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, προπονήθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και φωνάζουν «παρών». Ο Ισλανδός αμυντικός είχε ενοχλήσεις και απουσίασε από το ματς με την ΑΕΛ Novibet ενώ ο Έλληνας ακραίος μπακ ταλαιπωρούταν από ίωση.

Μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης έβγαλε ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος είναι πιθανό να προλάβει ακόμα και την αναμέτρηση της Πέμπτης με τους Τσέχους.