Σε επίσημη ανακοίνωσή της το πρωί της Παρασκευής (5/12) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διευκρίνισε με κατηγορηματικό τόνο πως δεν υπάρχει καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον έμμεσα ή άμεσα από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου.

Υπογραμμίζεται δε, πως «…τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

